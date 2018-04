Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 18 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Nominalizarea echipei a fost nou-venita concurenta, Geanina. Vladimir Draghia a criticat-o pe Diana Belbița, careia i-a spus ca a avut o reacție violenta. Cu toate acestea, a nominalizat-o pe Larisa: "Doar fiindca iți sunt loial, ca ai fost aici…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- EXATLON ROMANIA 11 APRILIE 2018 KANAL D:"Oricat am incerca sa ne consolam este o diferenta mare. La cotet soarele este pe noi de la ora 6:00. Eu dorm mai mult, dar acolo nu prea pot. Sunt gandaci si tot felul de vietati. E adevarat ca este mai bine in casa", a spus Diana Belbita in editia Exatlon 10…

- EXATLON ROMANIA Tristete in echipa "Razboicinilor" care s-a subtiat dupa eliminarea Alinei de miercuri seara. Blonda si-a incurajat colegii ramasi in concurs si le-a transmis sa lupte, chiar daca au ramas atat de putini. "Acum sunteti doar voi!", a spus concurenta la plecarea din Republica Dominicana.…

- EXATLON ROMANIA 3 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Saptamana trecuta concurenții de la EXATLON au fost uimiți dupa ce s-a aflat numele persoanei eliminate, intrucat nu a fost Oltin Hurezeanu, cum credeau Faimoșii, ci Diana Bulimar. In acest context, tensiunile dintre cele doua echipe au crescut,…

- Exatlon 2 aprilie! Se pare ca a venit randul Faimoșilor sa-și piarda controlul, dupa ce au pierdut jocul cu Razboinicii. Faptul ca nu s-au bucurat de excursia primita, Giani Kirița i-a reproșat anumite lui lui Vladimir Draghia, iar acesta nu s-a putut abține și i-a raspuns. “A fost o discuție imediat…

- EXATLON ROMANIA 1 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: Anca Surdu a fost nevoita sa paraseasca competiția Exatlon din motive medicale, iar de curand au aparut primele imagini cu noua membra a echipei „Faimoșilor”. Colegii de ecipa pare ca au integrat-o perfect in echipa, iar ea deja a inceput sa faca fața…

- EXATLON ROMANIA 16 martie 2018. Din promoul ediției de maine, difuzat de Kanal D, se observa cum cei trei Faimoși vin la concurs cu tricourile pe cap, acoperindu-le fața. LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 16 martie 2018.. In momentul in care aceștia iși dau jos tricourile, echipa Razboinicilor…