EXATLON ROMANIA 15 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Cea mai nouă concurentă a cedat nervos. Scandal monstru între Războinici EXATLON ROMANIA 15 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Premiul a fost comunicarea, insa lucrurile au trecut la un nou nivel: concurentii au primit mesaje video de la prieteni si au putut astfel sa isi revada apropiatii dupa saptamani intregi de izolare. EXATLON ROMANIA 15 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: ROMANIA 15 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Probabil cea mai emotionata dintre toti a fost Geanina: cuvintele frumoase adresate de prietenii ei au culimnat cu mesajul lui Dragos, cel la care tine cel mai mult. Vrei sa mananci o zi ca si cand ai fi concurent la Exatlon? Iata cum se prepara mancarea pe care o primesc zilnic… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon 11 aprilie. Razboinicii au caștigat miercuri seara cu 10-9 și vor merge la o pizzerie. Giani Kirița a incins spiritele, dupa ce a pierdut punctual decisiv. El s-a razbunat pe Diana Belbița, la care a țipat. Luptatoartea de MMA i-a dat replica, printre lacrimi. „Nu consider ca a fost doar vina…

- Geanina este noua concurenta al show-ului din Republica Dominicana. Face parte acum din echipa Faimoșilor, are 23 de ani și a participat in sezonul al treilea la “Bravo, ai stil!”. Ea a inlocuit-o pe Anca Surdu. Geanina practica sportul de anduranta, fiind o maratonista specializata in ultramaratoane,…

- Ediția din seara de 1 aprilie a emisiunii „Exatlon” a fost plina de adrenalina și emoții puternice. Acestea din urma au atins cote maxime, dupa ce „Faimoșii” s-au impus in fața „Razboinicilor” și au caștigat un bonus. Premiul a fost acela de a vorbi prin mesaje timp de cinci minute cu un prieten. In…

- Ionuț „Jaguarul” și-a iesit din minți, dupa ce echipa sa a pierdut in fața Faimoșilor. Giani Kirița i-a injurat, deranjat fiind de stategia Razboinicilor de a juca impotriva lui Oltin. Ionuț nu s-a mai abținut! „Au creat dezavantajul lor in avantaj. Adica faptul ca l-au bagat pe Oltin. Si au bagat fitilele…

- Catalin Cazacu de la echipa „Faimoșilor" și Alina de la „Razboinici" au reușit sa ii uimeasca pe fanii emisiunii datorita schimbului de priviri pe care și le-au aruncat pe parcursul ultimei probe susținute aseara, scrie huff.ro. LIVE VIDEO KANAL D Citeste si EXATLON ROMANIA 18 MARTIE:…

- Exatlon, sambata, 17 martie. A fost o ediție poate mai tensionata ca niciodata, in cadrul competiției din Republica Dominicana. „Faimoșii” au caștigat probele, insa replicile dure și-au gasit locul. Mai exact, Giani Kirița i-a aruncat cuvinte grele Marianei din echipa „Razboinicii”. Fostul fotbalist…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au avut o evoluție dezastruoasa. Au pierdut, pentru a patra oara la rand, in fața celor de la “Faimoșii”. Motiv numai bun pentru Anca Mihailescu, care i-a facut praf pe invinși. Aceasta a mai dezvaluit ca o bucura enorm infrangerea lor. ”Clar am o problema cu Alex. El…

- Tensiuni la Exatlon dupa plecarea Claudiei Pavel. Catalin Cazacu a rabufnnit atunci cand „preferata” lui a fost atacata. „Sunt demoralizati dupa ce a plecat Claudia. Mai ales Cazacu nu cred ca mai ia un punct vreo luna de zile”, a spus Alina din echipa Razboinicilor. Mai mult, Alex considera ca ea…