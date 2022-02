Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala și a trimis in judecata dosarul care vizeaza avionul din Ucraina implicat in contrabanda cu țigari, depistat pe un camp din Edineț, in septembrie 2021, pe episodul participarii pilotului principal…

- Ședința de astazi a Comisiei de licențiere din cadrul Uniunii Avocaților, la care urmau sa fie examinate dosarele celor 69 de de foști sau actuali procurori, care vor sa schimbe robele pe cele de avocați, a fost aminata. Nu a fost intrunit cvorumul necesar pentru desfașurarea acesteia, transmite Noi.md…

- Biroul Interpol de la Lyon (Franta) a acceptat, in luna decembrie, solicitarea Biroului Interpol de la Chisinau de a-l anunta in cautare internationala pe Gheorghe Cavcaliuc, pentru arestare si extradare. Despre acest lucru anunta Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale…

- In data de 27 decembrie 2021, Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a inițiat o cauza penala in temeiul banuielilor rezonabile de savirșire a evaziunii fiscale de catre Veaceslav Platon, in calitate de persoana fizica. Suma impozitului, care conform Serviciului…

- Sergiu Brigai este noul șef adjunct interimar al Procuraturei pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Acesta a fost numit în funcție dupa ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat ordinul procurorului general interimar, Dumitru Robu, transmite…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis in judecata trei dosare penale pentru trafic ilicit de droguri, inclusiv cu implicarea cetatenilor din Turcia si Ucraina. Unul din dosarele deferite justitiei vizeaza cea mai mare captura de heroina din istoria…

- Procurorul general interimar, Dumitru Robu, a reluat urmarirea penala pe dosarul evenimentelor din 7 aprilie 2009 si a dispus instrumentarea dosarului de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), transmite IPN.