Examenele orale de la Bacalaureat 2023 se echivalează cu mediile din timpul liceului Probele de competențe de la Bacalaureat 2023 – care au fost amanate și ar fi urmat sa inceapa din 13 iunie – vor fi echivalate cu mediile din timpul liceului, ca urmare a grevei profesorilor, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Educației. ”Se prevede ca, pentru anul scolar 2022 – 2023, […] The post Examenele orale de la Bacalaureat 2023 se echivaleaza cu mediile din timpul liceului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Probele orale nu se vor mai sustine la Bacalaureatul de anul acesta, prevede proiectul unei ordonante de urgenta care este in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Educatiei. Astfel, elevii vor primi notele din timpul liceului la comunicarea orala in limba romana, limba minoritatilor nationale,…

- Examenele orale de la Bacalaureat 2023 – care au fost amanate și ar fi urmat sa inceapa din 13 iunie – vor fi echivalate cu mediile din timpul liceului, ca urmare a grevei profesorilor, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Educației. Competențele constau in trei probe…

- Probele de competențe de la Bacalaureat se echivaleaza cu notele din timpul liceului – prevede un proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Educației, in contextul celor mai mari proteste ale profesorilor in ultimii 18 ani, scrie Edupedu.ro . Ministerul Educației anunța oficial urmatoarele:…

- Probele de competențe la Bacalaureat 2023, care ar trebui sa inceapa luni, ar putea fi suspendate și echivalate cu notele obținute de elevii de clasa a XII-a in timpul liceului, daca greva se va prelungi, a declarat, marți, la Europa FM, ministrul Educației, Ligia Deca. „Putem echivala probele de competențe…

- Greva generala din Educație a intrat in cea de-a treia saptamana, iar sindicatele din Educație au anunțat ca greva profesorilor continua pana cand le sunt rezolvate solicitarile privind atat salariile, cat și „viitorul Educației”. Marți, 6 iunie, incep inscrierile la Evaluarea Naționala 2023 pentru…

- Ministerul Educatiei a decis, marti seara, prelungirea perioadei in care se pot incheia mediile elevilor din clasele a XII-a, XIII-a si de la seral. Astfel, situatia scolara trebuie finalizata pana in 9 iunie, nu pana in 2 iunie cum era pana acum. De asemenea, se prelungeste pana in 9 iunie perioada…

- Inscrierea pentru examenul Bacalaureat ar urma sa inceapa luni, pe fondul grevei generale a angajatilor din Educatie, care intra in a doua saptamana. Ministerul Educatiei a transmis deja ca directorii unitatilor de invatamant care pot asigura resursa umana necesara inscrierii vor comunica parintilor…

- Ministerul Educatiei a publicat, vineri, rezultatele sesiunii speciale a examenului de Bacalaureat, sustinuta de elevii din loturile olimpice, de sportivi si de cei care sustin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii. Din cei 163 de candidati inscrisi, 131 au promovat…