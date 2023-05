Stiri pe aceeasi tema

- 4 din 10 elevi romani de școala generala nu ințeleg un text pe care il citesc, fie ca vorbim de textul unui afiș stradal sau chiar semnele de circulație. Asta arata Raportul național de literație pe 2023. La fel aratau cifrele și anul trecut. Ministerul Educației promite insa ca prin noua lege se va…

- Consiliul National al Elevilor solicita Comisiei pentru invatamant din Senat sa elimine din proiectul legii Invatamantului articolul privind exmatricularea. „Consiliul National al Elevilor considera alarmant amendamentul votat in Comisia pentru invatamant din Camera Deputatilor, deoarece beneficiile…

- Elevii minori, deveniti parinti, isi vor putea continua studiile, inclusiv online, au decis astazi, deputatii din comisia specialitate, in timpul dezbaterilor la proiectul legii invatamantului preuniversitar. Un vot pozitiv a primit si propunerea ca toate cheltuielile privind naveta elevilor pentru…

- Exmatricularea elevilor, reintrodusa in Legea Educației. NU se aplica insa in cazul preșcolarilor Elevii din invațamantul obligatoriu pot fi exmatriculați in situații grave, in urma incalcarii normelor de disciplina in spațiul școlar, in vederea protejarii dreptului la educație al celorlalți elevi,…

- Cazul elevului din București care zilele acestea a agresat o profesoara in timpul orei doar pentru ca dascalul a anunțat ca va da un ”test surpriza”, trebuie sa reprezinte un semnal de alarma la nivelul intregii societați, este de parere deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea. In opinia parlamentarului…

- Vacanța de Paște 2023 este, ca in fiecare an, in perioada sarbatorilor pascale și dureaza doua saptamani. Vacanța de Paște este un prilej de bucurie și de odihna pentru copii, indiferent de varsta lor. Cuprins: Cand e vacanța de Paște 2023 Ce modificari sunt in anul școlar 2022-2023 Structura anului…

- Cele doua organizații partenere ale Ministerului de Educație, care reprezinta elevii și parinții in Comisia de Dialog Social, solicita eliminarea examenului de admitere la liceu din proiectul legii invațamantului preuniversitar. Intr-un comunicat de presa, CNE și FNP susțin ca „Ministerul Educației…

- Ministerul Educatiei a pus in consultare publica, miercuri, un proiect de ordin care modifica si completeaza „Statutului elevului”. Potrivit documentului, la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar, nota la purtare va fi scazuta cu un punct. Totodata, proiectul prevede modificari și in ceea…