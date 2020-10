Stiri pe aceeasi tema

- Pasagere au fost supuse forțat la ample examinari corporale dupa descoperirea unui nou-nascut prematur abandonat în toaletele aeroportului din Doha, capitala Qatarului, potrivit unor informații depresa confirmate de AFP.Femeile, al caror numar nu a fost specificat, au fost debarcate din avioane…

- Clipul, care a devenit viral, le arata pe cele doua femei rostogolindu-se jos si continuandu-se sa se bata, sub ochii celorlati pasageri și ai membrilor echipajului. In cele din urma, cativa au intervenit si au reusit sa le desparta. Incidentul in cauza a avut loc duminica, iar din cauza sa…

- Canberra este "deschisa" ideii ca australianul condamnat in Noua Zeelanda la inchisoare pe viata pentru masacrul comis in doua moschei din Christchurch sa fie trimis inapoi in tara sa natala pentru a-si ispasi acolo pedeapsa, a declarat vineri prim-ministrul Scott Morrison, citat de France Presse.Adeptul…

- Un barbat de 27 de ani, din Suceava, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba la stanga, a derapat, oprindu-se cu masina intr-un copac ornamental de pe marginea drumului.

- Oficialii din Sydney au admis ca 10 noi feriboturi cumparate de autoritați sunt prea înalte pentru o parte din podurile din oraș, pasagerii de pe puntea de promenada fiind nevoiți sa paraseasca zona sau sa se fereasca în momentul în care navele trec pe sub un pod, scrie CNN.Navele…

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA, recunoscut de ONU) a incheiat un acord cu Qatar prin care acesta va trimite consilieri militari la Tripoli pentru a ajuta la intarirea capacitatilor militare ale fortelor GNA, a declarat marti ministrul adjunct al apararii, Salah Al-Namroush, transmite AFP,…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat marti un contract de 1,5 miliarde de dolari pentru livrarea a 100 milioane de doze de vaccin experimental al companiei americane de biotehnologie Moderna, al saselea contract de acest gen dupa luna mai, relateaza miercuri France Presse. "In aceasta…