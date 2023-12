Stiri pe aceeasi tema

Un tribunal rus l-a condamnat joi pe fostul ministru Mihail Abyzov la 12 ani de inchisoare, fiind gasit vinovat de frauda si organizarea unui grup infractional, au informat agentiile de presa de stat, citate de Reuters.

- Abizov, candva aliat al fostului presedinte Dmitri Medvedev, a detinut functia de ministru pentru afaceri guvernamentale deschise, din 2012 pana in 2018. El a fost arestat in martie 2019. Comisia de investigatie l-a acuzat pe Abizov ca a organizat un grup infractional si, impreuna cu alte persoane,…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat recent ca vor exista „probleme” cu Finlanda vecina. Kremlinul este nemulțumit de aderarea acestei țari NATO, de la inceputul acestui an. Aderarea Finlandei la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a adaugat circa 1.300 de kilometri la granița…

- Charles McGonigal, un fost oficial american care a condus unitatea de contrainformatii din cadrul biroului FBI la New York inainte de a se pensiona in 2018, a pledat vinovat in august pentru incercarea de a incalca legea privind sanctiunile si spalare de bani in beneficiul lui Oleg Deripaska, relateaza…

- Rusia a cerut joi gruparii islamiste Hamas sa-i elibereze "imediat" pe strainii rapiti si tinuti ostatici in Fasia Gaza, in cursul discutiilor purtate la Moscova cu reprezentanti ai bratului politic al gruparii palestiniene, informeaza EFE, conform AGERPRES. Ministerul rus de Externe a declarat agentiilor…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu are niciun concurent credibil care sa-i conteste puterea, a apreciat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un moment in care Moscova lanseaza pregatirile pentru alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie a

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a cerut vineri, 6 octombrie, sa fie produse mai multe avioane de lupta Su-34, in contextul in care forțele Moscovei iși continua ofensiva din Ucraina, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times.Kremlinul a anunțat recent o creștere masiva a cheltuielilor pentru…

- Opozantul rus Kara-Murza, condamnat la ani grei de detenție, a fost dus in Siberia: Calatoria de la Moscova la Omsk, in secolul XXI, a durat trei saptamani!Opozantul rus Vladimir Kara-Murza, condamnat in aprilie la 25 de ani de inchisoare pentru tradare si pentru denuntarea ofensivei ruse din Ucraina,…