Stiri pe aceeasi tema

- Costurile celei de a doua misiuni a Indiei pe Luna, programata pentru lunile octombrie-noiembrie, ar urma sa se ridice la circa 122 de milioane de dolari, a anuntat miercuri intr-un comunicat departamentul spatiului, relateaza DPA. Prima misiune pe Luna a Indiei, Chandrayaan-1, a fost…

- Un car in stil roman, un suspensor din piele, fosila unui craniu de reptila preistorica si o vioara cu o vechime de 128 de ani, toate apartinand actorului australian Russell Crowe au fost vandute la o licitatie in urma careia au fost incasate peste 2,8 milioane de dolari, informeaza duminica AFP si…

- Paris Hilton duce o viața lipsita de griji și are tot ce și-ar putea dori un om. De la case, mașini sau bijuterii, acum se mandrește și cu iubitețul ei, care ii face toate poftele și o rasfața ca pe o prințesa.

- Statele Unite au anuntat, vineri, o recompensa de cinci milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la capturarea mollahului Fazlullah, liderul Miscarii talibanilor pakistanezi, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. Eu am discutat in ultimele zile cu multi oameni din alte state din Europa si America, unde statul are ca scop principal recuperarea banilor si nu trimiterea in puscarie a unui om. Pentru ca asa inchizi…

- Un startup bazat pe inteligenta artificiala, care are ca fondator si un roman, a anuntat miercuri ca a reusit sa obtina o investitie de 3,91 milioane de dolari. Pe scurt, StatusToday este o platforma de inteligenta care vrea sa ajute patronii sa inteleaga comportamentul angajatilor la locul de munca,…

- Recompensa - in valoare de 98 de milioane de pesetas, precizeaza Ministerul aregntinian al Apararii - va fi platita "persoanei care va da o informatie sau date utile care sa permita localizarea cu precizie a submarinului" San Juan. Marina argentiniana isi continua cautarile cu mijloace limitate, iar…

- Recompensa de 98 de milioane de pesos, a precizat ministerul argentinian al apararii, va fi platita "persoanei care va oferi o informatie sau date utile care sa permita localizarea cu precizie a submarinului" San Juan. Marina argentiniana continua cercetarile cu mijloace limitate si guvernul…