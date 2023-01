Evoluția sloturilor și noile tehnologii anunțate pentru 2023 Industria de gambling și in special cea a sloturilor a evoluat mereu și cu siguranța nu se va opri din transformare. Pentru 2023 sunt anunțate noi tehnologii ce vor revoluționa industria pacanelelor online. Noul an ar trebui sa aduca noi evoluții pe piețele de sloturi și cazinouri live și cu siguranța vom asista la implementarea de noi tehnologii in platformele digitale, cum ar fi realitatea augmentata și realitatea virtuala. Noi motoare de sloturi In decursul unei istorii de peste 130 de ani, sloturile au evoluat de la simplemele jocuri mecanice acționate de o maneta la revoluționarele sloturi… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața materialelor de construcții din Romania a cunoscut o creștere rapida, pe masura ce țara construiește mai multa infrastructura și iși extinde economia. Specialistii se așteapta ca aceasta piața sa aiba o evoluție ascendenta, cu +8,4% in 2023, potrivit unui raport realizat de Comisia Naționala de…

- Comisia Europeana intentioneaza sa reformeze piata de electricitate a blocului comunitar pentru a da prioritate energiei electrice produsa din surse regenerabile, a declarat comisarul european pentru Energie, Kadri Simson. Industria avertizeaza insa ca reformele ar putea afecta investitiile in parcurile…

- (Photo by Francesco Ungaro on Unsplash ) Orice companie care dorește sa administreze un cazinou in Romania, de tip brick-and-mortar sau online in mod legal, trebuie mai intai sa obțina licențele și autorizațiile corespunzatoare. In timp ce licențele sunt valabile timp de zece ani, este necesara reinnoirea…

- „Industria americana s-a intors!” Președintele american Joe Biden a sarbatorit, marți, in Arizona, SUA, o investiție gigantica a grupului taiwanez TSMC intr-o fabrica de semiconductori. „Statele Unite sunt o destinație privilegiata pentru companiile care vor sa investeasca”, a spus Joe Biden, pe fundalul…

- O analiza a pietei chineze de smartphone-uri realizata de Counterpoint Research pentru luna octombrie arata ca unul din patru smartphone-uri vandute in China este un iPhone. Fata de luna septembrie, cota de piata a companiei americane a crescut cu 21 de procente. La nivel de an, Apple a reusit sa scada…

- „Azi, nu ascund, am intalnire cu președintele PNL și prim-ministru, precum și cu președintele Kelemen Hunor. Subiectul principal, eu raman la aceeași idee, este energia. Dupa ce vom inchide acest capitol, pe urma putem trece la construcția bugetului pe anul viitor. Vom avea aceasta discuție aplicata.…

- Conținut oferit de: Partener extern. Piața plaților s-a adaptat rapid la progresul uriaș al industriei jocurilor video din ultimii ani, propunand metode de plata convenabile pentru gusturile consumatorilor de pretutindeni. In ultimii ani, metodele de plata alternative au inceput sa depașeasca tradiționalele…

- Jocul de ruleta se bucura de un real succes in mediul online, dar și in cazinourile stradale. Exista numeroase modalitați de a practica acest joc, atat in cadrul cazinourilor stradale, dar și in platformele online de gambling. Popularitatea jocului a crescut, evident, odata cu dezvoltarea…