- Dupa Rapid – Oțelul 2-1, mijlocașul croat Damjan Djokovic (33 de ani) a fost cel mai criticat rapidist. Adus in aceasta iarna de Rapid, dupa ce și-a reziliat contractul cu FCSB, Djokovic pare ca inca nu s-a adaptat la jocul giuleștenilor și nu se ridica la nivelul așteptarilor. Dupa ce a fost criticat…

- Jakub Hromada (27 de ani), noul jucator al giuleștenilor, a fost prezent la meciul Rapid - Oțelul, in etapa #24 din Superliga. Slovacul s-a ințeles cu Rapid, informație oferita in premiera de GSP, și urmeaza sa fie prezentat oficial. Pana atunci, Hromada a fost in Giulești pentru a-și urmari la treaba…

- Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a dezvaluit la GSP Live ca meciul cu Oțelul, din runda cu numarul 24, va insemna revenirea in lot a lui Claudiu Petrila. Transferat in vara de la CFR Cluj, Petrila (extrema stanga, 23 de ani) a avut un parcurs excelent in Giulești, reușind 4 goluri și 6 assisturi.…

- Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenorul de la Oțelul, a admis ca la clubul galațean exista probleme de ordin financiar. El a dezvaluit ca acesta este motivul pentru care nou-promovata a ramas in țara și s-a pregatit la Vatra Dornei, in loc sa mearga in Antalya, precum alte 9 echipe din Superliga. In…

- Grupa C a Cupei Romaniei Betano iși decide azi echipele calificate in sferturi. Cele doua partide ale ultimei etape, FCU Craiova - FCSB și Dinamo - Oțelul, incep la 20:45. Vor fi liveTEXT pe GSP. ...

- FCSB a invins pe Dinamo, scor 1-0, in SuperligaFCSB a invins duminica seara, cu scorul de 1-0, formatia Dinamo Bucuresti, intr-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Inceput cu zece minute intarziere, din cauza reprogramarii partidei Otelul – Universitatea Craiova, partida dintre Dinamo si…

- Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid, a lansat un atac la adresa lui Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara. Marian Iancu a criticat in dese randuri deciziile conducerii de la Rapid, declarandu-se un mare fan al clubului din Giulești. Acum, Angelescu i-a raspuns și a amintit de perioada…