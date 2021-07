Stiri pe aceeasi tema

- Autor – Nicolae Manolescu Presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania a dat publicitatii o scrisoare deschisa adresata presedintelui tarii, in contextul lansarii Proiectului „Romania educata”. Stringenta mesajului semnat de directorul Revistei „Romania literara” (intemeiata in 1855 de Vasile Alecsandri)…

- Etapa speciala este organizata pentru elevii, absolventi ai invatamantului gimnazial, care, in contextul masurilor stabilite privind combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, au fost in izolare/carantina/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise in ziua desfasurarii probelor sau…

- O poveste inceputa acum șase ani, odata cu diagnosticarea Danielei Alecse cu boala celiaca-intoleranța la gluten, s-a transformat incet și sigur intr-o poveste de succes. Daniela Alexe, bucovineanca, originara din Suceava, avand și pasiunea gatitului și a prajiturilor facute in casa, a pus pe picioare…

- Cascada Buciaș se afla in apropierea satului Manastirea Cașin, la 25 de km de Onești. Cascada este formata pe cursul paraului Buciaș, un afluent al Raului Cașin. Cascada are o inalțime de aproximativ 15 metri și este cea mai mare cascada din județul Bacau și a doua din Moldova, dupa Duruitoarea din…

- La data de 18 iunie a.c. in jurul orei 15.45, Politia Orasului Buhusi a fost sesizata de un barbat de 60 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca, pe strada Libertatii a avut loc o coliziune intre 2 doua autoturisme. Din cercetari s-a stabilit ca, o tanara de 19 ani, din judetul Neamt, […] Articolul…

- EVERGENT Investments SA, fosta SIF Moldova, a anunțat ca din 11 iunie, a inceput plata dividendelor aferente anului 2020. Dividendul brut este de 0,043 lei pe acțiune, in scadere fața de anul 2019 Acționarii societații de investiții financiare au decis, in primavara, acordarea unui dividend brut pe…

- Parlamentul European a adoptat, marți, Erasmus+, ediția pe 2021-2027 al a principalului program european pentru educație și tineret. Potrivit unui comunicat al instituției, acesta, despre care structurile europene apreciaza ca și-a demonstrat capacitatea de a intari identitatea europeana, va avea o…

- Bacauanii care obișnuiesc sa-și abandoneze mașinile nefuncționale pe marginea drumurilor sau in parcarile de peste tot sunt obligați sa aiba incheiate polițe obligatorii de raspundere civila auto – RCA. Masura devine regula dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), bazandu-se și pe o alta…