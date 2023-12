Stiri pe aceeasi tema

- Arta pentru autism – proiectul care vine in ajutorul tinerilor cu autism a fost lansat! Palatul Copiilor Iași in parteneriat cu Asociația DEMETRIUS au lansat proiectul Metode si instrumente artistice pentru sprijinirea tinerilor cu tulburari din spectrul autist. Ana Hegyi, profesor de teatru și coordonator…

- In rural este mișto! Halaucești, sat european de tineret In rural este mișto – acesta a fost laitmotiv-ul de la #GalaTinerilorDinMediulRural care avut loc in weekend la Halaucești! Emma-Cristina Neculaeș ,Delia-Laura Frenț, George Leonard Ficuța , trei din tinerii indrazneți și inspirați care traiesc…

- Joi, se implinesc 82 de ani de la inființarea postului public teritorial Radio Romania Iași, la 2 noiembrie 1941. Cu acest prilej, maine, la sediul Radio Iași va avea loc prezentarea carții „Rost și randuiala in satul romanesc” a sociologului Eugen D. Neculau. Volumul editat de Marcel Lutic și de colega…

- Omul care aduce vestea la Radio Iași: Alexandru Grigoraș, specialist relații publice UAIC și studentele Andreea Amanalachioaie și Ana Maria Lazaruc. Studenții antreprenori au trecut astazi pe la noi! Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi organizeaza maine, 20 octombrie, Targul de Promovare a…

- Omul care aduce vestea la Radio Iași: prof. nonagenar Dumitru Luntraru Joi, 19 octombrie 2023, ora 13.00, in cadrul FILIT: – la Școala din Horlești, județul Iași, PREZENTARI DE CARTE – 8 volume semnate de catre Prof. Dumitru LUNTRARU (2 carți sunt foarte recente : „PROZA SCURTA” și „GANDURI”, realizate…

- „Fata Moșului și Fata Babei” se joaca sambata la Ateneul National din Iasi. SO Trupa ne propune o noua poveste, intr-o montare vesela, un spectacol muzical in care spectatorii devin parte din poveste. Suntem invitati in zi de mare sarbatoare, 14 octombrie, sa dansam și sa cantam alaturi de actori intr-un…

- Tema zilei: Copiii au inceput școala, virozele respiratorii au inceput sa le creeze probleme. Cum avem grija de imunitatea copiilor? Specialistul s-a auzit astazi la radio. Medicul pediatru, Nicoleta Siminiceanu ne-a dat ponturi in Buna Dimineața: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/09/26-sept-tema-zilei.mp3

- ”Libertate” regia Tudor Giurgiu – proiectie de gala la Iasi. Maine, 21 septembrie, echipa filmului romanesc ”Libertate” ajunge la Iasi cu doua proiectii speciale, la Cinema Ateneu,18.30, si la Cinema City, 20.30. Caravana va continua pe 22 septembrie, cu proiecții in prezența echipei la Botoșani,…