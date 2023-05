Evenimente TRADEM, la Zilele Craiovei In perioada 1 – 5 iunie 2023, Casa de Cultura Traian Demetrescu se alatura celorlalte instituții de cultura craiovene care organizeaza evenimente dedicate celebrarii zilelor orașului. Din 1 pana pe 5 iunie, in Piața Frații Buzești va fi expusa expoziția de fotografie și carți poștale vechi „Craiova de Altadata”. Duminica, 4 iunie, incepand cu orele 19:00, in Sala Amza Pellea a Teatrului Național Marin Sorescu, va avea loc spectacolul de comedie „Terapie prin ras”. Spectacolul este susținut de Compania Teatrala Voua. Accesul este gratuit, pe baza unei invitații care se va procura de la casa de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

