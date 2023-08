Stiri pe aceeasi tema

- Pe 22 iulie 2023, incepand cu ora 16:00, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta va gazdui vernisajul expozitiei de pictura "Ritmuri in natura", a artistei Alexandra Maciac. Curatorul expozitiei va fi conf. univ. dr. Gheorghe Carutiu. Expozitia poate fi vizitata la MINAC in perioada 22 iulie…

- In cadrul unui parteneriat, Muzeul Național al Carpaților Rasariteni și Asociația Cultural-Creștina Justinian Teculescu, invita publicul duminica 16 iulie, la vernisajul expoziției „Pastoritul in sud-estul Transilvaniei”, rezultata in urma cercetarilor intreprinse de muzeu in cadrul proiectului „Oieritul…

- In perioada 7-9 iulie 2023, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) a organizat cea de-a VII-a ediție a Expozitiei de Inovare si Educație Creativa pentru Tineret (ICE-USV), cu sprijinul Forumului Inventatorilor Romani și al Asociației Generale a Inginerilor din ...

- Inaugurata pe 7 iunie a.c., la Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" din Constanta, expozitia "Stadionul FARUL Templul sportului constantean" se incheie vineri, 30 iunie, iar astazi, in semn de ramas bun, vizitatorii primesc, drept suveniruri, bucati de gazon din cel expus adus de pe stadion .Expozitia…

- Expoziția „Apogeul artei preistorice europene – Cultura Cucuteni”, deschisa la muzeul de arta timișorean ca o preintampinare a expoziției Brancuși, aduce vizitatorilor inca o noutate in lumea muzeala naționala, prin introducerea unor elemente digitale care augmenteaza percepția sinestezica. Salile dedicate…

- Președintele CJ Dambovița a participat cu placere la vernisajul expoziției elevilor clasei profesorului Mihai Șerbanescu de la Școla Populara de Arta „Octav Enigarescu”. Expoziția a fost un moment deosebit in cadrul „Zilelor Județului Dambovița”, lucrarile celor 62 artiști, cu varste intre 6 și 70…

- Expoziția „Victor Brauner. Invenții și magie”, deschisa la muzeul de arta in luna februarie, pentru a marca debutul Capitalei Europene a Culturii la Timișoara, s-a inchis cu un bilanț mai mult decat imbucurator, datorita interesului extraordinar de care s-a bucurat. Peste 26.000 de persoane din Romania…

- Consecvent programului sau de promovare a artiștilor de pe ambele maluri ale Prutului, Centrul de Cultura „George Apostu” va trasa, la finalul lunii mai, o noua punte de legatura culturala intre Bacau și Chișinau, de aceasta data prin intermediul Expoziției de fotografie „IMAGINI RECURENTE”, semnata…