Evenimente în București 11-12 septembrie. Concerte, expoziții, teatru, stand-up comedy Evenimente in București 11-12 septembrie. Doua zile de weekend, cu temperaturi placute, pline de evenimente in Capitala. De la mari festivaluri, spectacole de teatru ori vizite la muzee, Bucureștiul este efervescent in ciuda alertelor medicale. Evenimente in București. Astazi: CONCERTE –SAGA Festival –ROMAERO, Maximum Rock Festival 2021-Arenele Romane, Ducu Bertzi& Friends și White Mahala-Quantic, Sișu Tudor-StradaVaris, Generic-True Club, Family Fest-Verde Stop Arena TEATRU – Buna dimineața! – TEATRUL ION CREANGA/ ALTE EVENIMENTE – Caravana Muzeelor in Benzi Desenate la Muzeul Municipiului București… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

