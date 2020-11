Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au sarbatorit, duminica seara, intr-un restaurant din Sectorul 4 din București. Oamenii nu purtau maști de protecție și nici nu respectau distanțarea sociala. Polițiștii au imparțit mai multe amenzi.Cele mai multe cazuri cu noul coronavirus sunt inregistrate zilnic in București. Duminica…

- Politistii au aplicat, in ultima saptamana, in cadrul actiunilor desfasurate pentru limitarea raspandirii virusului de COVID-19, peste 58 de mii de amenzi in valoare de aproximativ 8,6 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis de MAI. Cele mai multe nereguli constatate au fost legate de nepurtarea…

- Politistii au aplicat amenzi in valoare de aproximativ 75.000 de lei in urma a trei evenimente private organizate, sambata seara, in Bucuresti, informeaza, duminica, Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, sambata seara, in jurul orei 21,10, Sectia 23 Politie a fost sesizata, prin apel 112, cu privire…

- Politistii din Capitala au descins in noaptea de sambata spre duminica intr-un apartament de tip penthouse din sectorul 6 unde era organizata o petrecere cu manele. Aici au fost gasite 11 persoane, intre care Adrian Minune și Tzanca Uraganul, conform unor surse. Toti participanții la petrecere…

- Poliția a intervenit noaptea trecuta la o petrecere din sectorul 6 al Capitalei la care participau Adrian Copilul Minune și Tanca Uraganul. Oamenii legii au dat amenzi de aproape 40.000 de lei. Noapte atrecuta, oamenii legii au intervenit la alte evenimente cu mulți participanți, dand amenzi totale…

- Politistii bucuresteni au aplicat, miercuri, in incinta Pietei 16 Februarie, zece sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 7.250 de lei, pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor COVID-19, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al DGPMB, miercuri,…

- Sambata seara polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Politie Rurala Ciurea s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la un restaurant din comuna Mogosesti are loc un eveniment privat cu participarea mai multor persoane, lucru care contravine noilor masuri de protecție și distanțare sociala dispuse…

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) a organizat, in noaptea de sambata spre duminica, 40 de filtre in diferite puncte din oras, iar 200 de politisti au verificat peste 720 de autovehicule, au legitimat 890 de persoane si au aplicat amenzi in valoare de peste 20.500 de lei.