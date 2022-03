Eveniment în premieră la Castelul de Apă din cartierul Iosefin Primaria Timișoara și Asociația Prin Banat ii invita pe cei interesați sambata, 26 martie, sa vada un spectacol de video mapping organizat la Castelul de Apa din cartierul Iosefin. Acesta este un prim pas in activitatea de revitalizare culturala a monumentului istoric. El se desfașoara in paralel cu lucrarile de restaurare, care au inceput in […] Articolul Eveniment in premiera la Castelul de Apa din cartierul Iosefin a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

