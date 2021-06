Eveniment cultural inedit la Parohia Bisericii Armene din Constanta. In prim-plan cunoscutul teatrolog Anaid Tavitian

Stiri pe aceeasi tema

- 26 de persoane s-au infectat cu SARS-CoV2, in Romania, in ultimele 24 de ore. Sunt și 65 de decese raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica, 61 fiind mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. In Timiș nu este raportat niciun deces, doar un singur caz…

- Astazi este ziua cunoscutului teatrolog de la malul marii, Anaid Tavitian. Anaid Tavitian implineste astazi, 12 iunie 2021, frumoasa varsta de 66 de ani. Anaid Tavitian s a nascut la 12 iunie 1955, la Constanta, fiind unicul copil al lui Simion si Azaduhi Tavitian. Primii opt ani de invatamant i a parcurs…

- Cea de-a 51-a ediție a Campionatelor Balcanice rezervate juniorilor I (U20) se va desfașura sambata, 12 iunie, și duminica, 13 iunie, la Istanbul (Turcia), iar Romania va fi reprezentata de 50 de atleți (21 la feminin și 29 la masculin), informeaza Federatia Romana de Atletism. Printre tricolori, se…

- Campania "Vaccinare si testare pentru invatare" a fost lansata in data de 07 aprilie 2021 Ziua Mondiala a Sanatatii, si consta in organizarea, in fiecare judet din Romania, in perioada 8 29 aprilie 2021, a unei serii de conferinte tematice webinarii, ce vizeaza promovarea masurilor ce sustin siguranta…

- Tinerețea Prințului Philip a fost una strans legata de Romania, acesta fiind var cu insuși Regele Mihai. Cei doi s-au nascut in același an și au copilarit impreuna in Romania. Ducele de Edinburg și-a petrecut multe vacanțe in Sinaia, București și Constanța.

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a organizat joi, la resedinta sa, un eveniment dedicat comemora?rii Holocaustului, la care l-a invitat sa-si spuna povestea pe unul dintre supravietuitorii lagarelor Germaniei naziste, Octavian Fulop, relateaza Agerpres. "Astazi, ziua de amintire…

- Se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de intrare in tara prin trecerea ilegala a frontierei de statIeri, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru Voda au depistat doua grupuri formate din cinci cetateni afgani care au incercat sa treaca fraudulos…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au avut marți, 30 martie 2021, o convorbire telefonica, in continuarea dialogului realizat de cei doi șefi ai diplomațiilor la 23 martie 2021, la Bruxelles, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO. Cu…