Stiri pe aceeasi tema

- In data de 25 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.707 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 373 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva…

- Romania inregistreaza marți, 19 octombrie, un nou nivel fara precedent de pacienți internați la ATI – 1.805, dupa ce, in ziua precedenta erau 1.764 de persoane – iar Grupul de Comunicare Strategica anunța, pentru a patra zi la rand, ca la nivel national nu exista in acest moment niciun pat de Terapie…

- Nici sambata in spitalele din Romania nu mai este liber niciun pat la terapie intensiva. Romania a doborat sambata inca un record negativ, cu 1.737 pacienti COVID la ATI. Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1613 de paturi de ATI destinate pacienților…

- Pentru a doua zi la rand, la nivel național nu exista in acest moment niciun pat de Terapie Intensiva disponibil pentru pacienții infectați cu COVID, a anunțat miercuri, 13 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica.GCS anunța ca, potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național…

- La nivel national exista in acest moment un singur pat ATI pentru pacienții infectați cu COVID, in județul Hunedoara, a anunțat luni Grupul de Comunicare Strategica. Bucureștiul nu dispune de niciun pat liber. Potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, ”la nivel național exista 1.548 de paturi…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi ca la nivel național nu mai sunt paturi libere la ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu COVID-19. …

- Autoritațile au confirmat joi 14.467 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 66.260 de teste. Au fost confirmate 282 de decese, dintre care 263 au avut loc in ultimele 24 de ore. La ATI, numarul de pacienți a ajuns la un record negativ in pandemie - 1.556 de persoane. Precedentul…

- Avocatul Adrian Toni Neacsu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), sustine, intr-o postare pe Facebook, ca viitorul Congres al PNL, programat peste o saptamana la Romexpo, este „un eveniment privat in spatiu inchis la care pot participa doar maximum 200 de persoane si asta doar…