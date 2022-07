Eveniment astrologic-Marte în Taur Din 5 iulie, Marte incepe un tranzit prin zodia Taur. Acest aspect favorizeaza un temperament iubitor, vitalitate, curaj moral si fizic, dar și o viata sentimentala agitata. Berbec Cheltuielile nativilor au tendința sa creasca datorita lui Marte care intra in Taur din 5 iulie pana la 20 august. Dar, aceste cheltuieli se reflecta in dorința nativilor de a-și schimba major stilul de viața. Mercur aflat in sextil cu Marte pe 5-7 iulie aduce nativilor o minte foarte ascuțita și o atitudine de luptator. Inteligența și reflexele rapide ale Berbecilor ii transforma in adversari formidabili in orice domeniu.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

