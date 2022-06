Evaluează angajații ITM Argeș! Dă o notă salariaților instituției! In scopul unei evaluari obiective a activitații instituției precum și pentru imbunatațirea serviciilor furnizate, actuala conducere a Inspectoratului Teritorial de Munca Argeș informeaza toți participanții la procesul muncii, atat angajatori cat și angajați, ca din data de 09.06.2022 pe site-ul ITM Argeș poate fi accesat la secțiunea ,,interes public” formularul ,,chestionar de evaluare“. ”Totodata informam ca formularul respectiv se afla și in format fizic, putand fi pus la dispoziție prin grija funcționarului din cadrul compartimentului comunicare și relații cu publicul”, transmite ITM Argeș.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

