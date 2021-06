Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca are mari asteptari de la examenul de Evaluare Nationala, iar in privinta Bacalaureatului a afirmat ca are emoti, dar garanteaza ca subiectele vor fi conforme cu modelele deja cunoscute.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, marti seara, ca ultima saptamana de scoala „este o situatie speciala” pentru ca se suprapun cursurile cu Evaluarea Nationala, insa aceasta saptamana este rezervata, in principal, incheierii mediilor. „Este o situatie speciala care depinde de…

- Anul școlar s-ar putea incheia in online pentru elevii care nu susțin examenul de Evaluare Naționala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat la postul național de televiziune ca ca orele din ultima saptamana de scoala care se suprapun cu examenul de Evaluare Nationala se pot organiza atat in…

- Potrivit ordinului comun al Ministerelor Educatiei si Sanatatii, consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatea de invatamant, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidentei cumulate la nivelul…

- Asociațiile de elevi din Romania condamna propunerea Ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, de a extinde vacanța de primavara cu trei saptamani, astfel incat aceasta sa includa Paștele catolic și pe cel ortodox, dar și decalarea examenului de Evaluare Național. Marți, 23 martie, in timpul unei conferințe…

- Noi date pentru examene și simulari Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. Se pregatesc schimbari în învațamânt. Din cauza pandemiei, ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a propus prelungirea vacanței de primavara. Aceasta ar urma sa cuprinda atât…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat marți ca scolile raman deschise cel putin pana pe 1 aprilie și ca examenul de Evaluare Naționala pentru clasa a VIII-a se muta dupa Bacalaureat.