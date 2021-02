Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” Valcea intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casa de locuit in localitatea Berbești. Incendiul se manifesta la o locuința batraneasca pe o suprafata de aproximativ 40 mp. Din fericire, nu sunt victime.…

- Un incendiu produs, miercuri, la o locuinta din comuna Berezeni, in urma caruia o femeie a decedat, a avut drept cauza o scurgere de gaz metan, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Victima, o femeie in varsta de 54 de ani, lucra ca ingrijitoare pentru…

- Un barbat a provocat un incendiu in apartamentul sau din municipiul Barlad, in noaptea de Revelion, dupa ce a aruncat o petarda in balconul locuintei, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii evenimentului s-au deplasat doua autospeciale…

- F. T. Ieri dimineata, doua echipaje de stingere, unul de prim ajutor, unul de descarcerare, precum si o ambulanta SMURD au fost concentrate pe Strada Republicii – in Zona Catedralei – acolo unde, potrivit primelor informatii, intr-un apartament situat la etajul sapte ar fi avut loc o explozie, urmata…

- O cabana de lemn aflata in afara orasului Avrig a ars aproape in totalitate, miercuri dimineata, din cauza unui cos de fum neprotejat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Alina Voina. "In jurul orei 4,00, incendiu cabana de lemn, situata…

- Incendiul izbucnit luni seara la motorul locomotivei unui tren de marfa ce transporta sapte vagoane cu propilena, in apropierea garii municipiului Dragasani, a fost stins, insa traficul feroviar in zona a fost oprit pana cand vagoanele vor fi mutate la o alta locomotiva, potrivit purtatorului de…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „General Magheru” al județului Valcea au fost solicitați in aceasta dimineața, sa intervina in orașul Brezoi, cartierul Vultureasa, pentru stingerea unui incendiu produs la o casa. La fața locului au fost trimise doua autospeciale…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al Judetului Valcea au intervenit azi noapte pentru stingerea unui incendiu produs la o casa de locuit in localitatea Milcoiu. Pana la stingerea incendiului, au ars: acoperisul unei case, construit din lemn cu…