Avocatul Poporului recomanda eliminarea prevederilor ce interzic accesul elevilor cu temperatura peste 37,3 grade Celsius la examenele nationale. Sustine ca prin aceasta masura se incalca dreptul la educatie in conditii egale. „Apreciem ca interzicerea accesului elevilor care depasesc nivelul temperaturii corporale permise are ca efect incalcarea dreptului la educatie, in conditii egale, al elevilor care […] Citește Evaluare Naționala și Bacalaureat 2020: Avocatul Poporului cere sa nu le fie masurata temperatura elevilor inainte de examen in Alba24 .