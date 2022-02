Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 9 elevi din cadrul Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” Dragașani și 6 elevi de la Școala Militara ,,Petru Rareș” Falticeni vor desfașura in perioada 07 ianuarie- 25 martie a.c., stagiul de practica la Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara.…

- Pentru ziua de astazi, Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc a ales sa il promoveze pe unul dintre sarbatoriții zilei de Sf. Ion. Este vorba despre un tanar elev. „Printre elevii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene…

- „Militaru a devenit militar!” Se spune ca atunci cand o ușa se inchide, imediat se deschide o alta. Mulți dintre cunoscuții mei au spus ca „eșecul” de a intra la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coanda” din Brașov nu se compara cu reușita accederii cursurilor la Școala Militara de Maiștri Militari și…

- Campania umanitara „Armata lui Moș Nicolae”, demarata de Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc, a continuat cu o vizita la grainița din satul Pitulicea (Glodeanu Sarat). „Nimic nu e mai pur, mai plin de suflet și dragalaș decat zambetul unui…

- In weekend, mai mulți elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc au mers la biserica militara din cadrul Garnizoanei, pentru a-i colinda pe enoriași. „Pentru ca sarbatorile de iarna sunt cel mai potrivit prilej de a transmite ganduri frumoase…

- Proiectul de responsabilitate sociala "Lumea de sub nava", desfasurat de Comitetul National Roman pentru Drepturile Copilului ndash; Filiala Constanta, in parteneriat cu Fortele Navale Romane, in perioada august ndash; decembrie 2021, avand ca beneficiari cele trei institutii de invatamant militar de…

- Start in cadrul campaniei umanitare „ARMATA LUI MOS NICOLAE”, programata in luna decembrie.Elevii și personalul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” au avut, astazi, prima acțiune, in comuna Mihailești din județul Buzau. Ghetuțele celor 155 de copii din…

- Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene de la Boboc s-a alaturat, prin elevii sai, gestului nobil de a dona sange. Zeci de tineri au mers la Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau, urmare a apelului lansat de unitatea sanitara aflata intr-o continua criza de stocuri. „Intotdeauna…