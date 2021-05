Evaluare cardiovasculară gratuită post-COVID, la un spital privat din Brașov Un numar din ce in ce mai mare de studii sugereaza ca persoanele care s-au vindecat de COVID-19 pot prezenta diverse tipuri de afectare cardiaca, chiar și in cazul in care nu sufereau de nicio boala cardiovasculara anterior infectarii. Acest lucru este valabil și pentru pacienții care au avut o forma ușoara de COVID-19. Printre complicațiile cardiovasculare post-COVID-19 se numara miocardita, leziunile miocardice, aritmiile, sindromul coronarian acut, tromboembolismul venos. In cazul pacienților cu boala cardiovasculara preexistenta infectarii cu SARS-CoV-2, complicațiile pot fi mai severe. De… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

