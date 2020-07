Eusebiu Vețeleanu: PER are organizații în tot județul! OBIECTIVE…

Miercuri, 1 iulie 2020, la ora 17.00, la Arenele Traian, a avut loc conferința de presa organizata de PER Valcea, ocazie cu care președintele Eusebiu Vețeleanu a prezentat oficial cateva persoane cu state vechi in politica valceana care acum s-au alaturat ecologiștilor. Ionuț Nuica, consilier local: “Am decis sa ma alatur echipei Partidului Ecologist Roman pentru ca sunt o echipa de profesioniști și sper ca impreuna sa ducem la indeplinire toate obiectivele pentru dezvoltarea municipiului Ramnicu Valcea”. Silviu Petre Zaharia, candidatul PER Valcea la Primaria Bujoreni Catalin Avan, primarul comunei…