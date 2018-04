Eusebiu Pistru: „Unde sunt membrii, domnule Florea?” „Am impresia ca dl. Florea a visat ca ALDE Arad a fost o filiala cu peste 4000 de membri, din care 1.500 au plecat din partid la semnalul sau. Daca ALDE Arad ar fi avut peste 4000 de membri, ar fi obținut macar 9-10% la toate scrutinurile, si ar fi avut parlamentari. Dimensiunile „gogoașei” servite de catre dl. Florea, mult prea umflata, arata clar ca el și ceilalți care sunt alaturi de el- maximum 20 in total, care nu toți sunt membri ALDE, conform datelor noastre din teritoriu, iși dau aere de mari lideri, doar-doar vor mai pacali cațiva naivi care sa-i ajute la inființarea unei asociații, pe… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

