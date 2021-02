Stiri pe aceeasi tema

- De doi ani, copiii din centrele de plasament pot incasa bani, la implinirea majoratului. Facilitatea este asigurata prin programul „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, derulat de Ministerul Muncii. Practic, potrivit OU 104/2018, prin care se implementeaza acest program guvernamental,…

- Lipsa acuta de cultura din ultima perioada, cauzata cum bine se știe de pandemie, a crescut apetitul bacauanilor de spectacol, de orice fel. Marturie sta noua premiera a actorilor de la „Bacovia”, „Motanul incalțat”, spectacol programat duminica, 31 ianuarie, de la ora 11.00, a carui bilete s-au vandut…

- Lipsa de respect fața de mediul inconjurator i-a adus unui barbat o amenda de 2000 de lei in aceasta dupa-amiaza. Jandarmii bacauani au depistat in zona numita Seaca, din apropierea localitații Podu Turcului, o cantitate apreciabila de deșeuri menajere, iar printre acestea se afla și o factura pe numele…

- Asociația bacauana „Lumina” implementeaza in aceasta perioada, pana la sfarșitul lunii iunie 2021, proiectul „Terapie ocupaționala pentru copii cu boli incurabile”, finanțat de TELUS Internațional. Copiii și tinerii dignosticați cu afecțiuni limitatoare de viața sau amenințatoare de viața internați…

- București, 7 ianuarie 2021 Programul național Generații derulat de Fundația Regala Margareta a Romaniei continua și in anul școlar 2020-2021, cu finanțare oferita de Raiffeisen Bank. Proiectul se desfașoara in patru centre comunitare din București și județele Galați, Covasna și Bacau, unde voluntari…

- Comercianții bacauani care sunt depistați, din aceasta saptamana, ca nu dețin noile case de marcat vor primi din prima amenda. Totodata, aceștia risca și suspendarea activitații pana-și vor schimba casele de marcat și achita amenzile. Firmele mari și medii aveau ragaz pana la 1 septembrie 2018 sa se…

- In perioada 14-16 decembrie a.c., sub autoritatea Instituției Prefectului, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat sa actioneze, pe raza judetului Bacau, pentru siguranta si sanatatea cetatenilor. Verificarile respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta au avut loc in sistem integrat…

- Oamenii adevarați sunt cei care fac lucruri prin care sa-i ajute pe alții. Și, din fericire, exista oameni adevarați, oameni simpli, care ințeleg ca ajutorul dat aproapelui este o menire care te apropie de Dumnezeu. Probabil ca suna a clișeu, dar aceasta afirmație ar ieși doar din gura celor care nu…