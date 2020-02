Stiri pe aceeasi tema

- Au fost lansate cele cinci piese pe care Roxen le va canta in Finala Naționala Eurovision. Ele sunt Alcohol You, Beautiful Disaster, Colors, Cherry Red și Storm.UPDATE 20:22 | Alcohol You - este o piesa cu o linie melodica hipnotizanta, acompaniata de un set de versuri patrunzatoare, care te poarta…

- Mira, a lansat la sfarsitul lunii ianuarie o noua melodie. Fosta participanta la „Vocea Romaniei”, a inceput anul 2020 in forța, artista a lansat piesa „De ce?”, piesa care vine la pachet cu un videoclip foarte interesant. Versurile piesei sunt scrise de catre Florian Rus,…

- „Am visat sa pot realiza o astfel de colaborare timp de 5 ani”, acesta este anunțul facut de Irina Rimes pe contul de Instagram. Colaborarea despre care artista vorbește e cu trupa de origine elvețiana Kadebostany. In 2019, Kadebostany s-au numarat printre artiștii Neversea, solistul trupei declarand…

- „Salutati-o pe prezentatoarea voastra de pe internet a concursului Eurovision 2020", care va avea loc in luna mai la Rotterdam, a declarat Nikkie de Jager, cunoscuta si sub numele NikkieTutorials, intr-o inregistrare video difuzata pe YouTube, platforma care a facut-o cunoscuta pe plan mondial gratie…

- Mihai Traistariu (40 ani), solistul care in 2006 a obtinut locul patru cu piesa ”Tornero”, la marea finala din Grecia, a pregatit degeaba piesa pentru Eurovision, visul sau de a aduce Romaniei marele trofeu naruindu-se brusc. Va reprezenta alta tara, iar colegii lui vor sa faca o plangere catre conducerea…

- Albumul pe suport fizic - CD și vinil - al starului scoțian Lewis Capaldi "Divinely Uninspired..." a fost cel mai bine vandut din Marea Britanie in 2019, iar piesa sa "Someone You Loved" a fost cea mai ascultata anul trecut, potrivit BBC, anunța MEDIAFAX.Balada "Someone You Loved" a fost ascultata…

- Daca nu l-ati urmarit pana acum pe Dragos Andrew pe canalul sau de YouTube, „InMinteaLuiAndrew”, unde imbina muzica si vlogging-ul intr-un mod original, acum este momentul! Tanarul vocalist, compozitor si instrumentist din Brasov lanseaza alaturi de Keida „I Need You”, un single romantic, o declaratie…