Mihai Traistariu se pregatește pentru a 11-a participare la Eurovision. "Cand e dragoste, e pe toata viața. Anul trecut m-am retras pentru ca aparusera niște nereguli in mintea mea, poate au fost, poate nu au fost. Eurovisionul ramane o prioritate in cariera mea. Nu știu de ce. Nu trebuie condamnat lucrul acesta ca mai sunt oameni care contesta ambiția asta a mea. Eu nu vad ceva rau in a-ți dori sa caștigi Eurovisionul pentru Romania. O sa incerc pana in panzele albe, indiferent de rezultat. Am caștigat o data, dar am caștigat la a șasea incercare, nu din prima. Tornero a fost al șaselea an…