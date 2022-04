Eurostat: Rata inflaţiei în zona euro atinge un nou nivel record în martie Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a perturbat lanturile globale de aprovizionare, majorand si mai mult preturile energiei, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Bloomberg. Conform datelor preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), rata anuala a inflatiei in zona euro a crescut pana la 7,5% in martie, de la 5,9% in februarie, in timp ce analistii estimau un nivel de 6,7% pentru luna trecuta. Este un nivel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

