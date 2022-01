Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2021 la 4% din PIB in zona euro si la 3,7% din PIB in Uniunea Europeana, iar Malta, Spania si Romania sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2021 la 4% din PIB in zona euro si la 3,7% din PIB in Uniunea Europeana, iar Malta, Spania si Romania sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 6,5% in noiembrie, de la 6,7% in luna precedenta si 7,4% in perioada similara din 2020, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), in linie cu estimarile economistilor, transmite DPA, citat de Agerpres. Cu o rata a…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021, o crestere de 2,7% atat in Uniunea Europeana (UE) cat si in zona euro, dupa un avans de 1,1% in luna august fata de luna iulie, arata datele publicate joi de Eurostat. Conform…

- Oficiul European de Statistica: Copiii din Romania sunt cei mai supuși riscului de saracie și excluziune sociala din UE Oficiul European de Statistica: Copiii din Romania sunt cei mai supuși riscului de saracie și excluziune sociala din UE Aproape un sfert (24,2%) dintre copiii din Uniunea Europeana…

- In UE, cererea nesatisfacuta de locuri de munca, deficitul de pe piata fortei de munca, s-a situat la 14,5% din forta de munca extinsa (persoanele cu varsta intre 15 si 74 de ani) in trimestrul doi din 2021, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform agerpres.…

- Romania a fost luna trecuta pe locul al doilea la nivelul Uniunii Europene in ceea ce privește creșterea prețurilor carburanților. CITEȘTE ȘI: Presedintele Klaus Iohannis, in vizita de stat in Egipt Astfel, in septembrie 2021, in Romania s-a inregistrat o creștere de 29% a prețurilor la combustibili,…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul doi din 2021 la 6,9% din PIB in zona euro si la 6,3% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania se afla printre tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…