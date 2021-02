Stiri pe aceeasi tema

- Agentia europeana de politie Europol avertizeaza calatorii sa nu cumpere, pe aeroporturi, certificate cu teste negative de COVID-19 de la crima organizata, cu pana la 300 de euro, pentru ca sunt FALSE. Traficul cu teste COVID-19 a luat amploare dupa ce tot mai multe state din Uniunea Europeana solicita…

- Agentia europeana de politie Europol avertizeaza calatorii sa nu cumpere, pe aeroporturi, false certificate cu teste negative de covid-19 de la crima orgaizata – cu pana la 300 de euro. Acest avertisment intervine dupa arestarea mai multor suspecti care vindeau false certificate de necontaminare,…

- Avertismentul Europol vine dupa ce mai mulți suspecți au fost arestați pentru ca vindeau certificate false de necontaminare pe aeroporturile din Marea Britanie si Franta. Și in Spania și Olanda au fost identificate astfel de cazuri, in mediul online. Vanzarile aveau loc prin intermediul unor mesagerii…

- Agentia europeana de politie Europol avertizeaza calatorii sa nu cumpere, pe aeroporturi, false certificate cu teste negative de covid-19 de la crima orgaizata - cu pana la 300 de euro, anunța news.ro. Acest avertisment intervine dupa arestarea mai multor suspecti care vindeau false certificate…

- Pe aeroporturile din Marea Britanie și Franța a inflorit traficul cu false certificate de teste negative Covid, care se vand cu pana la 300 de euro bucata, avertizeaza Europol, conform News.ro. In Spania și Olanda, falsurile se vand online sau pe mesageriile private de telefon, mai arata sursa citata.…

- ”Franta are probabil nevoie de un nou lockdown din cauza transmiterii comunitare a mutatiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2”, a declarat la postul BFM TV consilierul stiintific principal al guvernului de la Paris, Jean-Francois Delfraissy, relateaza agentia Reuters, citata de Agerpres.…

- Potrivit site-ului worldmeters.info, Franța se afla in prezent pe locul șase in topul celor mai afectate state de pandemia de coronavirus, cu 3,053,617 de cazuri de infectare cu virusl SARS-CoV-2 confirmate pana in prezent și 73,049 de decese.Posibilitatea intrarii din nou in carantina a fost avansata…

- Așadar, dupa ani întregi de cazne și de necazuri, Marea Britanie și Uniunea Europeana au reușit sa definitiveze un acord pe tema Brexitului, care va modela pe viitor relațiile lor comerciale, scrie cotidianul The Washington Post, preluat de agenția Rador. Vor urma mari schimbari, mai ales de culise,…