Europenii, uniți sub steagul pesimismului Cu COVID-19, inflație, criza energetica, criza alimentara, șocurile lanțului de aprovizionare, razboiul din Ucraina și criza climatica, pentru a numi doar cateva din problemele cu care se confrunta economiile europene, este greu sa vezi paharul pe jumatat Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Azi incepe la Munchen reuniunea celor șapte state puternic industrializate. Principala tema a reuniunii va fi evitarea foametei și gasirea unor soluții pentru criza alimentara produsa de razboiul din Ucraina.

- Criza alimentara la nivel global nu mai este o probabilitate, ci o certitudine odata cu apariția efectelor dramatice nu doar ale schimbarilor climatice, dar și ale conflictelor militare din zonele cele mai importante ale producției și exportului de cereale. Razboiul din Ucraina a dovedit acest lucru.…

- „Chiar il felicit pentru aceasta initiativa pe care o are, indrazneata, si il sustin. E o perioada in care aceste masuri care te impiedica sa vii in ajutorul oamenilor nu prea stau in picioare. Sa nu uitam ca atunci cand s-a negociat Planul National de Redresare si Rezilienta, Uniunea Europeana avea…

- Importurile și exporturile prin porturile ucrainene din Marea Neagra sunt blocate din cauza sutelor de mine pe care armata lui Putin le-a amplasat, susține purtatorul de cuvant al administrației militare regionale din Odesa. care mai subliniaza ca prin blocarea porturilor, Rusia a creat o criza alimentara…

- Poliția din Kargazstan a anunțat joi ca investigheaza informațiile potrivit carora un steag ucrainean a fost pus pe varful unui munte numit in onoarea președintelui rus Vladimir Putin, relateaza The Moscow Times . O utilizatoare a rețelei de socializare Twitter care sugereaza ca este autoarea faptei…

- In vremuri de razboi, este mare criza de combustibil la statiile PECO din Ucraina. Cozile la benzinarii se intind pe distante kilometrice. Soferii s-au inarmat cu rabdare, pentru a-si alimenta rezervoarele cu cativa litri de benzina sau motorina. Ministrul ucrainean al dezvoltarii economice, Iulia Sviridenko,…

- Guvernul Ucrainei a ridicat restrictiile privind preturile carburantilor, pentru a le permite comerciantilor sa importe mai mult si sa compenseze deficitul pe care il intampina Ucraina, dupa ce fortele ruse au distrus multe spatii de depozitare si lanturi logistice, a declarat marti ministrul Economiei,…

- Apararea colectiva in cadrul NATO este absolut vitala si Alianta are nevoie de investitia de solidaritate pe care o face Romania, insa toate tarile trebuie sa urmeze exemplul Regatului Unit si al Romaniei si sa se implice mai mult pentru a obtine instrumentele menite sa garanteze ca cetatenii nostri…