- Europarlamentara Adina Valean a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca i se pare "inacceptabil" ca in Romania sa fie impuscati ursi in lipsa unei alte solutii. "Ursul este o specie protejata, insa felul in care ne purtam cu animalele, cu atat mai mult…

- Eurodeputata PNL, Adina Valean, a declarat duminica la Iasi ca este inacceptabil sa impuscam ursii, intrucat ar fi o dovada de necivilizatie, precizand ca reprezentantii Comisiei Europene au avertizat Romania sa nu intreprinda astfel de masuri. Adina Valean a spus la Iasi, intr-o conferinta de presa,…

- "Este inacceptabil sa impuscam ursii, pentru ca nu stim ce sa facem cu ei. Sunt impotriva faptului ca Romania ar putea sa impuste ursi. Se pot face multe lucruri, de la analiza traseelor pe care se deplaseaza ursii, pana la inchiderea containerelor, astfel incat animalele sa nu mai vina dupa mancare.…

- Europarlamentarul PNL Adina Valean a declarat duminica la Iasi ca este inacceptabil sa impuscam ursii, intrucat ar fi o dovada de necivilizatie, precizand ca reprezentantii Comisiei Europene au avertizat Romania sa nu intreprinda astfel de masuri, potrivit agentiei News.ro

- WWF-Romania, impreuna cu mai multe organizații naționale și internaționale pentru protecția mediului și a animalelor, solicita Comisiei Europene și comunitații internaționale de experți in conservarea faunei salbatice sa intervina pentru a preveni aprobarea Planului de Acțiune pentru specia urs de catre…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, luni, la Ploiesti, ca ia in calcul emiterea unui ordin de ministru privind vanatoarea ursilor, daca va fi nevoie de un astfel de act, Gavrilescu spunand ca a discutat cu ONG-uri si cu autoritati locale pentru a lua masuri pe termen mediu si lung…

- Vicepremierul Gratiela Gavrilescu, ministru al Mediului, spune ca a incercat sa exporte din ursii Romaniei care ies din paduri din ce in ce mai des si intra in orase, insa nimeni nu i-a vrut. Gavrilescu a declarat, luni, in cadrul unei vizite pe care o face in judetul Prahova, ca a facut adrese oficiale…

