- Parlamentul European s-a reunit intr-o sesiune speciala pentru a discuta despre un raspuns comun al statelor membre ale Uniunii Europene la pandemia cauzata de virusul SARS-CoV-2. La sfarșitul reuniunii online condusa de președinții Comisiei Europene si Consiliului European, Ursula von der Leyen si…

- Romania a fost desemnata de Comisia Europeana sa cumpere, stocheze si sa distribuie echipamente medicale pentru toate tarile Uniunii Europene afectate de pandemia de coronavirus, a anuntat, marti, Alianta USR PLUS. "Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a sustinut si promovat la nivelul…

- Uniunea Europeana a anuntat ca exista un pachet de interventie financiara anti-coronavirus, insa tot mai multe voci se arata ingrijorate de faptul ca banii vor fi directionati cu predilectie catre tarile din Zona Euro. Dan Nica, liderul Delegatiei PSD din Parlamentul European, a declarat ca Romania…

- In ziua in care a fost confirmat primul roman cu coronavirus autoritatile anunta ca au au demarat toate actiunile necesare si masurile pentru pregatirea in caz de epidemie cu noul coronavirus si au activat sistemul national pentru situatii de urgenta. Ministerul Sanatatii anunta ca Romania lucreaza…

- Soluția pentru a reduce decalajele intre cetațenii europeni este introducerea salariului minim european, raportat la nivelul de dezvoltare al economiei naționale. Pentru indeplinirea acestui deziderat, primul pas pe care locuitorii județului Alba il pot face este semnarea petiției inițiate in acest…

- Ecouri bruxeleze ale moțiunii bucureștene Moțiunea de cenzura inițiata de Social Democrații din Parlamentul Romaniei impotriva prim-ministrului de dreapta, Ludovic Orban și a cabinetului acestuia a trecut cu 261 la 139 voturi. Moțiunea a fost inaintata ca o reacție la incercarea guvernului de a schimba…