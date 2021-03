Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarii indeamna la accelerarea eforturilor de a raspunde apelului lansat de cetațeni pentru renunțarea la schimbarea orei in statele membre ale Uniunii Europene, arata un comunicat publicat de Parlamentul European. In martie 2019 Parlamentul European a votat in favoarea renunțarii la practica…

- Autoritațile sanitare din unele țari europene se confrunta cu refuzul oamenilor de a fi imunizați cu AstraZeneca COVID-19, dupa ce personalul medical din mai multe spitale și alți lucratori esențiali au raportat efecte secundare dupa imunizarea cu prima doza de vaccin AstraZeneca COVID-19, noteaza Reuters…

- Ministerul Afacerilor Externe german a transmis vineri ca amenințarea Moscovei privind ruperea relațiilor cu UE este”deconcertanta„ și ”de neînțeles”, informeaza Reuters. "Aceste declarații sunt cu-adevarat deconcertante și de neînțeles”, a comentat…

- In Europa, organismele de reglementare si-au exprimat puncte de vedere contradictorii in ceea ce priveste recomandarea vaccinului Oxford AstraZeneca la oamenii in varsta. Intr-un editorial pentru The Conversation, Julian Savulescu si Jonathan Pugh, cercetatori la Oxford, pledeaza pentru folosirea vaccinului…

- Comisia pentru Petiții a Parlamentului European a decis susținerea petiției pe care a inițiat-o europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu, petitia este legata de respectarea drepturilor lucratorilor romani din Uniunea Europeana.Parlamentul European a cerut Comisiei Europene sa ancheteze in…

- Uniunea Europeana nu îl mai considera pe Juan Guaido presedinte interimar al Venezuelei, ci doar un „interlocutor privilegiat”, au comunicat luni statele membre, potrivit Reuters și Agerpres. Guaido nu mai poate fi recunoscut legal dupa ce a pierdut functia de presedinte al…