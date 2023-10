Stiri pe aceeasi tema

- „Avand in vedere faptul ca Tribunalul de la Luxembourg nu a respins doar acțiunea inițiata impotriva Consiliului UE, ci a analizat și aspecte de fond, suntem in drept sa facem recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a anunțat sambata europarlamentarul Eugen Tomac.Europarlamentarul spera…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins vineri ca "vadit inadmisibila" actiunea in anulare formulata de eurodeputatul roman Eugen Tomac impotriva Consiliului UE, fata de decizia neacceptarii Romaniei in Schengen, transmite Agerpres.

- Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, nu crede ca OMV are vreo șansa de caștig la Curtea de Arbitraj in procesul intentat impotriva Romaniei privind legea offshore. Liberalul susține, potrivit News, ca nu ar trebui cedat nimic „pentru dreptul nostru de a intra in Schengen”.

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, intr-un interviu pentru publicația austriaca Der Standard, ca Romania va ataca Austria la Curtea de Justiție a UE daca aceasta se va opune din nou intrarii Romaniei in Schengen, la reuniunile oficiale din octombrie…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat faptul ca a reușit sa inceapa un nou proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene privitor la refuzul Austriei de a primi Romania in Schengen. Tomac se folosește de dreptul Uniunii Europene și a dat in judecata Consiliul European pentru lipsa de acțiune in…