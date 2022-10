Europa şi-a redus consumul de gaze în august şi septembrie, deoarece industriile au scăzut producţia ca răspuns la creşterea preţurilor Consumul total de gaze in Uniunea Europeana a scazut cu 14% in august, comparativ cu media pe cinci ani a lunii, si cu 15% in septembrie, potrivit celor mai recente date ale biroului de statistica al UE, Eurostat. Cererea de incalzire pe baza de gaze in timpul verii diind mica, restrictiile au fost livrate de industrie si, in unele cazuri, de sectorul electricitatii, deoarece preturile gazelor au atins niveluri record, determinate de miscarea Rusiei de a reduce livrarile catre Europa dupa invazia sa din Ucraina. ”Este vorba despre industriile care isi inchid sau isi reduc in mod semnificativ consumul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

