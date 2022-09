Europa se pregătește pentru întreruperi de curent! Ce măsuri ”excepționale” pregătesc Franța, Finlanda, Portugalia sau Spania Germania a facut presiuni, luni, sa obtina contracte pentru gaze naturale lichefiate (GNL) cu producatorii din Golf, iar alte state europene au evidentiat masuri de conservare a energiei, in timp ce livrarile rusesti au loc la niveluri foarte reduse, pe masura ce iarna se apropie, transmite Reuters. Berlinul a declarat ca intentioneaza sa semneze contracte pentru GNL in Emiratele Arabe Unite, pentru a aproviziona terminalele pe care le construieste, acum ca gazoductul vital Nord Stream 1 din Rusia este inchis, in timp ce Spania si Franta au subliniat planuri de urgenta pentru a incerca sa evite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

