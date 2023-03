Stiri pe aceeasi tema

Formatiile AS Roma si Bayer Leverkusen au obtinut victorii in partidele pe care le-au disputat, joi, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Europa, informeaza News.ro. Sporting si Arsenal au remizat.

Norvegianul Erling Haaland, atacantul echipei Manchester City, este incert pentru derby-ul campionatului de fotbal al Angliei, impotriva liderului Arsenal, programat miercuri la Londra, informeaza EFE, potrivit Agerpres.

Jucatorul roman de tenis Gabi Adrian Boitan (23 ani, 746 ATP) a caștigat duminica seara finala turneului ITF de la Palm Coast, Florida (SUA), invingand in finala pe favoritul numarul 3 al turneului, argentinianul Ignacio Monzon (530 ATP).

Echipa spaniola FC Barcelona a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Real Sociedad si s-a calificat in semifinalele Cupei Spaniei, scrie news.ro.

Jelena Ostapenko, campioana din 2017 de la Roland Garros, cap de serie nr. 17, s-a calificat pentru prima data in cariera in sferturile de finala ale Openului Australiei, dupa ce s-a impus cu 7-5, 6-3 in fața lui Coco Gauff, cap de serie nr. 7, duminica, la Melbourne Park, anunța Mediafax.

Echipele Real Sociedad si Sevilla FC s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, in urma meciurilor disputate miercuri seara, potrivit Agerpres.

Presa internationala a caracterizat, duminica seara, finala Cupei Mondiale din Qatar, dintre Argentina si Franta, drept cea mai frumoasa din istoria competitiei, un meci epic, o confruntare antologica, anunța News.ro.

A inceput nebunia in Qatar, acolo unde Argentina și Franța disputa, duminica, finala Cupei Mondiale de fotbal, la finalul catorva saptamani de spectacol pe teren cu balonul rotund.