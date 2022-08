Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat marti „ipocrizia” pe care o observa „in special pe continentul african” de a nu recunoaste clar „o agresiune unilaterala” a Rusiei impotriva Ucrainei și le cere ajutor africanilor in a opune rezistența Rusiei. El a facut aceste declarații in timpul unei…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron se declara pregatit sa calatoreasca la Moscova pentru discutii cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa in anumite conditii, transmite dpa, potrivit Agerpres . „Cred ca o calatorie in Rusia astazi necesita conditii prealabile, adica gesturi din partea presedintelui…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri la Baza Kogalniceanu ca Europa va continua sa susțina Ucraina, dar iși dorește sa construiasca și pacea, ceea ce inseamna ca la un moment dat focul trebuie sa inceteze, și negocierile trebuie reluate.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va efectua saptamana viitoare, o vizita in Romania, spun surse pentru Europa FM. Emmanuel Macron va avea o intrevedere si cu presedintele Klaus Iohannis, mai spun sursele Europa FM.Amintim ca, Presedintele Klaus Iohannis a salutat anuntul omologului francez, Emmanuel…

- De cand trupele ruse au invadat Ucraina, televiziunea de stat din Rusia nu se mai oprește din ironiile si atacurile la adresa liderilor politici din Occident. Cel mai recent vizat a fost președintele Franței, Emmanuel Macron. In weekend, doi invitați l-au ironizat pe președintele Franței, la postul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost ridiculizat in direct la postul TV Rossiya-1, afirmandu-se despre acesta ca ia medicamente din cauza ingrijorarilor ca Vladimir Putin nu ii va raspunde la telefon. „Nu mai exista lideri adevarați in Europa. Este foarte greu sa argumentezi impotriva acestui…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a facut declarații neașteptate cu privire la Rusia, avand in vedere contextul actual. Mai exact Macron susține ca este vital ca Rusia sa nu fie umilita pentru ca, atunci cand luptele inceteaza in Ucraina, sa poata fi gasita o solutie diplomatica, adaugand ca, in…

- Ucraina ”avanseaza” spre ”familia europeana”, in timp ce Rusia ”se apropie de o viata in spatele ‘Cortinei de fier’”, a menționat vineri premierul ucrainean, Denis Smagal, in ziua in care invazia rusa a intrat in cea de-a 100-a zi, relateaza AFP cu referire la Agerpres . „Ucraina avanseaza cu incredere…