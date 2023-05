Europa, din lac în puțul energiei regenerabile Europa s-a grabit sa obțina gaze naturale lichefiate in incercarea de a atenua o criza energetica paralizanta. Acum, exista posibilitatea ca planurile sale de a construi mai multe terminale de import pentru acest combustibil sa fi mers prea departe. Din Franța pana in Polonia, regiunea cauta sa construiasca o infrastructura de GNL, dupa ce Rusia […] The post Europa, din lac in puțul energiei regenerabile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

