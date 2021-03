Zone extinse ale Europei s-ar putea confrunta cu temperaturi mai ridicate decat cele normale incepand din aprilie pana in iunie, a anuntat luni The Weather Company, relateaza Reuters.



The Weather Company, detinuta de IBM Corp, ofera prognoze meteorologice destinate pietelor de marfuri si energie.



Potrivit previziunilor, luna aprilie ar putea fi mai calduroasa decat in mod obisnuit in nord-vestul Europei si mai rece in sudul continentului.



In urmatoarele luni, pe masura ce se inainteaza catre vara, tendintele si modelele climatice recente sugereaza ca regiunile…