- Uniunea Europeana va obține greu o autonomie strategica. Dependența Europei de SUA in materie de tehnologie, energie, capital si protectie militara a crescut, in contextul conflictului militar din Ucraina. La aceste concluzii a ajuns editorialistul Gideon Rachman intr-un articol publicat in cotidianul…

- Razboiul din Ucraina a reactivat alianta transatlantica, dar relatia dintre Statele Unite si partenerii europeni este din ce in ce mai dezechilibrata, Europa ramanand in urma, cu un decalaj care se accentueaza, comenteaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax."Razboiul din Ucraina a reactivat…

- Aliații Ucrainei se tem ca sprijinul militar se apropie de apogeu, iar inalții oficiali europeni sunt din ce in ce mai ingrijorați de fluxul de ajutor de anul viitor, pe masura ce Statele Unite intra intr-o campanie prezidențiala, relateaza Financial Times intr-o analiza.Context: Washingtonul a fost…

- Statele Unite ale Americii au transferat Ucrainei, pentru prima data, bani confiscați de la un oligarh rus, urmand ca alte sume provenind din surse similare sa fie acordate guvernului de la Kiev, a anunțat procurorul general al SUA, Merrick Garland. Acesta a autorizat in luna febriarie ca suma de 5,3…

- Statele Unite ale Americii sunt „prietenul si aliatul nostru”, dar Ungaria „nu le va permite sa o forteze sa se implice in razboiul” din Ucraina, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu pentru postul public de radio Kossuth. Orban afirma ca Statele Unite, care susțin razboiul…

- Rusia dispune de arme moderne, unice, capabile sa distruga orice inamic, inclusiv Statele Unite ale Americii, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, intr-un interviu acordat ziarului guvernamental Rossiiskaia Gazeta , citat luni de agentia de stat rusa TASS . „Rusia…

- Razboiul din Ucraina a generat la nivel mondial consolidarea a doua mari blocuri de putere ce vor genera mai multa agresiune decat este in prezent, considera Adrian Nastase. Este vorba de o axa formata din Statele Unite ale Americii și Occidentul european și alta din Rusia – China. Fostul prim-ministru…