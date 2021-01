Stiri pe aceeasi tema

- Euronews Romania este primul proiect de acest tip lansat in Uniunea Europeana si va fi construit pe baza unei televiziuni deja existente, UPB Sigma TV. Editia in limba engleza a Euronews este deja disponibila pentru milioane de romani, insa noul proiect isi propune sa aduca publicului local un mix relevant…

- Cel mai important canal internațional de știri din Europa a anunțat recent inițiativa de a ajunge pe intreg continentul cu un nou canal independent in Romania. Euronews Romania, afiliat de marca al sediului central din Lyon, va fi adus in milioane de gospodarii, oferind știri locale, regionale, naționale…

- Euronews, cel mai important canal de știri din Europa, a semnat un parteneriat cu Universitatea Politehnica din București (UPB) pentru a lansa Euronews Romania, un canal de știri nou, independent destinat publicului vorbitor de limba romana. Euronews Romania este filiala marcii Euronews, care…

- UPDATE 14.30 Avionul de la Bruxelles cu acordul BREXIT la bord a aterizat pe aeroportul din Londra. Acordul are peste 1200 de pagini si cuprinde partea comerciala, partea de cooperare si acordul cu Euroatom. Incepe o noua etapa in relatia UE cu Marea Britanie, transmite mediafax.ro. Dupa luni de negocieri,…

- De peste un an, traiesc din nou in Diaspora...Fața de 1978, cand mi-am inceput Exilul politic si cand intalneai un roman pe strada ți se parea ca este un extraterestru vorbitor (cu traducere galactica) de Limba romana, astazi nu mai exista colțisor sa nu dai de cate un compatriot, mai cu aere de occidental,…

- Reprezentanta permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana a prezentat ieri, la Bruxelles, problema transportatorilor romani aflați in tranzit, blocați la frontierele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul masurilor de limitare a raspandirii noi tulpini a virusului SARS…

- Ascensiunea Partidului conservator AUR și probabila intrare a pro-europenilor de la USR-PLUS la guvernare va genera un interes mai mare și o dezbatere mai polarizata in Romania pe tema rolului pe care țara il are in UE, arata o analiza a unui important think-tank european, WoteWatch. Alegerile parlamentare…

- Vești bune de la Bruxelles. Uniunea Europeana ar putea da unda verde comercializarii vaccinurilor Pfizer și Moderna in a doua jumatate a lunii decembrie. O spune președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia totul depinde de rezultatele evaluarii pe care Agenția Europeana a Medicamentelor…