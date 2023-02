Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputații belgianul Marc Tarabella și italianul Andrea Cozzolino sunt suspectați ca au favorizat ingerința Qatarului și a Marocului in deciziile Parlamentului European. Marc Tarabella a fost inculpat in special pentru ”corupție” și plasat sambata in detenție provizorie. A fost acuzat de asemenea…

- Andrea Cozzolino și Marc Tarabella nu se vor mai bucura de protecție impotriva vreunei arestari in cadrul anchetei de corupție privind eforturile Qatarului și Marocului de a influența deciziile la nivel UE, dupa ce colegii lor din Parlamentul European au aprobat prin vot ridicarea imunitații, relateaza…

- Democratia europeana este atacata, a sustinut luni presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care s-a declarat ”revoltata si intristata” in legatura cu scandalul de coruptie in care o eurodeputata greaca a fost arestata de autoritatile belgiene, transmit France Presse si DPA. ”Parlamentul…

- Europarlamentarei elene Eva Kaili, retinuta de vineri de justitia belgiana intr-o ancheta privind suspiciuni de coruptie in legatura cu Qatarul, i s-a retras mandatul de vicepresedinte al Parlamentului European de catre presedinta Roberta Metsola, scrie AFP. „In lumina anchetelor judiciare in curs conduse…