Eurobarometrul: Tinerii români sunt din ce în ce mai implicați în activitățile sociale Acum ca Anul european al tineretului este in plina desfașurare și Conferința privind viitorul Europei – in care tineretul a jucat un rol esențial – a luat sfarșit, sondajul ne indica starea de spirit a tinerei generații. Noul sondaj Eurobarometru arata o implicare tot mai mare a tinerilor: in prezent, majoritatea tinerilor romani (61 %) sunt activi in societațile in care traiesc și au participat la activitațile uneia sau mai multor organizații de tineret in ultimele 12 luni. Majoritatea tinerilor romani iși doresc de la Anul european al tineretului 2022 sa fie ascultați cu mai multa atenție de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

