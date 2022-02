Eurobarometru: Pentru 42% dintre cetățenii Uniunii Europeni sănătatea publică este o prioritate Ultimul sondaj Eurobarometru, ”Parlemeter”, arata ca 42% dintre europeni considera sanatatea publica cea mai mare prioritate. Același sondaj indica faptul ca 40% dintre europeni sunt interesați de lupta contra saraciei și a excluderii sociale. 39% dintre europeni, in special tineri, considera ca lupta impotriva schimbarilor climatice este mai importanta. In total, 11 țari din Uniunea Europeana considera sanatatea publica o problema cheie pentru politica la nivel european. Portugalia se afla pe primul loc (72%), urmata de Cipru (61%) și Spania (60%), Italia (59%). Primele trei state ingrijorate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

